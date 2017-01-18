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В Израиле

Опрос Второго канала ИТВ: "Еш Атид" удерживает лидерство

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Опрос Второго канала ИТВ: "Еш Атид" удерживает лидерство

Согласно опросу общественного мнения, проведенному доктором Миной Цемах по заказу Второго канала ИТВ, если бы выборы состоялись сегодня, крупнейшей партией Кнессета стала бы партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом, набирающая 26 мандатов.

"Ликуд" набрал бы 24 мандата. Объединенный арабский список стал бы третьей фракцией Кнессета с 13 мандатами, "Байт Иегуди" получил бы 12 мандатов, "Сионистский лагерь" – 11 мандатов.

Партии НДИ, "Кулану", ШАС и "Яадут а-Тора" набрали бы по 7 мандатов, а партия МЕРЕЦ – 6 мандатов.

Результаты опроса совпадают с результатом большинства других опросов последних недель, согласно которым партия "Еш Атид" обходит "Ликуд" по популярности, набирая на 2-6 мандатов больше нее.



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