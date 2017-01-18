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В Израиле

Госконтролер обнаружил нарушения в деятельности Еврейского национального фонда

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:09 блог версия для печати

В среду, 18 января, офис государственного контролера Йосефа Шапиры передал юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту отчет, касающийся деятельности Еврейского национального фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль").

По данным радиостанции "Решет Бет", в отчете содержатся подозрения на то, что предыдущим руководством организации был нарушен закон при ведении финансовой деятельности, а также принятии решений о строительстве.

В частности, проверив деятельность земельного управления при ККЛ, госконтролер Йосеф Шапира пришел к выводу, что несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший председатель фонда Эфи Штанцлер, единолично принимали решения о том, какие проекты будет развивать фонд, а также выдвигали свои условия для оказания поддержки проектам.

В отчете говорится, что решения о проектах, стоимостью в сотни миллионов шекелей, принимались вопреки существующей процедуре, а также без проверки альтернативных вариантов.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит после знакомства с документом должен будет принять решение о необходимости проведения полицейского расследования по фактам нарушений, обнаруженных офисом госконтролера.

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