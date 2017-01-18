Лидеры "Сионистского лагеря" после трагических событий в Негеве призвали к спокойствию

Лидер парламентской оппозиции, председатель "Сионистского лагеря" и лидер партии "Авода" Ицхак Герцог выразил соболезнования семье сотрудника полиции Эреза Леви, погибшего 18 января в результате автомобильного теракта в Умм аль-Хиране.

"Он был образцовым полицейским, гордостью для своей семьи и для всей полиции Израиля. Да будет благословенна его память", – сказал Герцог.

При этом Герцог призвал к спокойствию "после тяжелых событий сегодняшнего утра". "Мы должны помнить, что евреи и арабы во всей стране, евреи и бедуины в Негеве, должны жить вместе, в мире и взаимоуважении. При этом каждый из нас обязан соблюдать законы государства Израиль и выполнять постановления суда, – это обязательно всегда, в любом месте страны, для каждого гражданина. Наведение порядка в бедуинских населенных пунктах в Негеве, – необходимая и важная общегосударственная задача, решать которую надо в открытом конструктивном диалоге, с привлечением лидеров бедуинской общины. Еще раз подчеркну, – соблюдение законов страны и выполнение постановлений суда обязательно для каждого из нас, без каких-либо исключений, в любом месте страны", – заявил он.

Лидер партии "А-Тнуа", сопредседатель "Сионистского лагеря" Ципи Ливни, в свою очередь сказала: "Мое сердце с семьей полицейского Эреза Леви, убитого террористом на посту, в то время, как Эрез исполнял свой долг. Пусть будет благословенна память Эреза Леви".

Она также заявила: "Закон в Израиле обязаны соблюдать все без исключения. И никто из народных избранников не должен появляться на демонстрациях против соблюдения законов нашей страны. Сейчас обязанность руководства страны, прежде всего, успокоить страсти и взять ситуацию под контроль. Еще будет время для споров и для выводов, – но не сейчас, когда страсти кипят. Прежде всего нужно навести порядок и взять ситуацию под контроль".

Отметим, что ранее с похожими заявлениями выступил президент Израиля Реувен Ривлин.