Полиция: в Умм аль-Хиране активист "Исламского движения" попытался совершить автомобильный теракт

Во время операции по сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве террорист, являвшийся активистом южного крыла "Исламского движения" и работником в сфере образования, попытался совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции. Он был застрелен. Есть другие пострадавшие.

СМИ сообщают о двух погибших. Информация уточняется.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", среди пострадавших депутат Кнессета Айман Удэ, возглавляющий Объединенный арабский список. Он получил ранение в голову. СМИ сообщали, что Удэ мог быть ранен в результате попадания резиновой пули, но представитель полиции заявил, что правоохранительные органы не использовали резиновые пули, предположив, что депутат мог получить ранение брошенным камнем.

Снос незаконных построек в Умм аль-Хиране намечался на ноябрь прошлого года, но был перенесен на январь, хотя решение о сносе было принято всеми судебными инстанциями и подтверждено БАГАЦем.

Движение "Регавим" осенью обвиняло полицию в уступках давлению "ультралевых и арабских депутатов".

Государство предложило выселяемым жителям Умм аль-Хиран (около 1000 человек) участки в поселке Хура, однако местный совет Хуры решил запретить покупку земель на территории поселка лицам, не являющимся жителями поселка, поскольку местным семьям не хватает земель под застройку.

В декабре стало известно, что жители Умм аль-Хирана согласились на добровольную эвакуацию. Тогда же сообщалось, что в рамках соглашения они получат участки земли по 800 квадратных метров в поселке Хура, компенсацию за добровольно снесенные постройки и специальную выплату от государства.





