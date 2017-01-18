18 января 2017 г.
последняя новость: 09:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:47 Арабские депутаты отказываются верить в попытку теракта около Хуры и обвиняют Нетаниягу
07:48 Полиция: в Умм аль-Хиране активист "Исламского движения" попытался совершить автомобильный теракт
07:15 Опрос Второго канала ИТВ: "Еш Атид" удерживает лидерство
07:14 ДТП около Кирьят-Малахи и на 443 трассе, двое погибших
07:04 Беспорядки при сносе незаконных построек в Негеве: есть погибшие, ранен депутат Удэ
06:55 Состоялось очередное массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме
05:17 Прогноз погоды на 18 января: небольшое понижение температуры, без осадков
22:26 18 января в Кнессете будет обсуждаться закон о депортации семей террористов
21:41 В связи с дорожными работами ночью будет перекрыто 4-е шоссе в районе Акко
18:46 Закончены работы по увеличению высоты забора на границе с Египтом
В Израиле

Полиция: в Умм аль-Хиране активист "Исламского движения" попытался совершить автомобильный теракт

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
Полиция: в Умм аль-Хиране активист "Исламского движения" попытался совершить автомобильный теракт

Во время операции по сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве террорист, являвшийся активистом южного крыла "Исламского движения" и работником в сфере образования, попытался совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба полиции. Он был застрелен. Есть другие пострадавшие.

СМИ сообщают о двух погибших. Информация уточняется.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", среди пострадавших депутат Кнессета Айман Удэ, возглавляющий Объединенный арабский список. Он получил ранение в голову. СМИ сообщали, что Удэ мог быть ранен в результате попадания резиновой пули, но представитель полиции заявил, что правоохранительные органы не использовали резиновые пули, предположив, что депутат мог получить ранение брошенным камнем.

Снос незаконных построек в Умм аль-Хиране намечался на ноябрь прошлого года, но был перенесен на январь, хотя решение о сносе было принято всеми судебными инстанциями и подтверждено БАГАЦем.

Движение "Регавим" осенью обвиняло полицию в уступках давлению "ультралевых и арабских депутатов".

Государство предложило выселяемым жителям Умм аль-Хиран (около 1000 человек) участки в поселке Хура, однако местный совет Хуры решил запретить покупку земель на территории поселка лицам, не являющимся жителями поселка, поскольку местным семьям не хватает земель под застройку.

В декабре стало известно, что жители Умм аль-Хирана согласились на добровольную эвакуацию. Тогда же сообщалось, что в рамках соглашения они получат участки земли по 800 квадратных метров в поселке Хура, компенсацию за добровольно снесенные постройки и специальную выплату от государства.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Беспорядки при сносе незаконных построек в Негеве: есть погибшие, ранен депутат Удэ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 декабря 2016 г.
Жители Умм аль-Хиран согласились на добровольную эвакуацию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2016 г.
Полиция отложила операцию по сносу незаконных построек в Негеве







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 18 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017