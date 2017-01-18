Беспорядки при сносе незаконных построек в Негеве: есть погибшие, ранен депутат Удэ

В ходе столкновений между полицейскими и участниками акции протеста против сноса незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве пострадали несколько человек. Двое из них скончались от полученных травм.

Пресс-служба полиции сообщает, что террорист, являвшийся активистом южного крыла "Исламского движения" и работником в сфере образования, управляя автомобилем, попытался совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов. Он был застрелен. Есть другие пострадавшие.

По предварительным данным, в общей сложности в ходе столкновений погибли два человека.

Полиция применяла спецсредства для разгона толпы и стреляла на поражение во время попытки "автомобильного теракта".

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", среди пострадавших депутат Кнессета Айман Удэ, возглавляющий Объединенный арабский список. Он получил легкое ранение в голову. СМИ сообщали, что Удэ мог быть ранен в результате попадания резиновой пули, но представитель полиции заявил, что правоохранительные органы не использовали резиновые пули, предположив, что депутат мог получить ранение брошенным камнем.

Информация о пострадавших уточняется.

Комментарии арабских политиков

Депутат Кнессета Айман Удэ, лидер Объединенного арабского списка, в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что он отказывается верить сообщениям полиции о том, что во время операции по сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве была предпринята попытка "автомобильного теракта".

Удэ, который не был непосредственным свидетелем этого происшествия, хотя находился в Умм аль-Хиране во время полицейской операции и даже получил ранение, считает, что полицейские застрелили невиновного, а теперь пытаются придать этому происшествию политическую окраску, называя погибшего активистом "Исламского движения".

Ранее Удэ на своей странице в Twitter сообщал, что в операции были задействованы сотни полицейских, которые применяли спецсредства для разгона толпы, наводя ужас на местных жителей, среди которых были женщины и дети.

В свою очередь, депутат Кнессета Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что его решения спровоцировали кровопролитие. "Нетаниягу знал, что это пороховая бочка, и решил взорвать ее сегодня, понимая, что единственный способ отвлечь внимание от расследований против него – начать войну против арабской общины". Он напомнил о недавних сносах домов в Калансуа, за которыми последовала однодневная забастовка в арабском секторе, и назвал снос незаконных строений в Умм аль-Хиране "официальным объявлением войны".

Депутат Кнессета Ахмад Тиби (Объединенный арабский список) призвал международного сообщество встать на защиту интересов арабского меньшинства в Израиле, заявив, что оно жестоко страдает от дискриминационной и агрессивной политики израильских властей.

Деревня Умм аль-Хиран. Судебные решения

Снос незаконных построек в Умм аль-Хиране намечался на ноябрь прошлого года, но был перенесен на январь, хотя решение о сносе было принято всеми судебными инстанциями и подтверждено БАГАЦем.

Движение "Регавим" осенью обвиняло полицию в уступках давлению "ультралевых и арабских депутатов".

Государство предложило выселяемым жителям Умм аль-Хиран (около 1000 человек) участки в поселке Хура, однако местный совет Хуры решил запретить покупку земель на территории поселка лицам, не являющимся жителями поселка, поскольку местным семьям не хватает земель под застройку.

В декабре стало известно, что жители Умм аль-Хирана согласились на добровольную эвакуацию. Тогда же сообщалось, что в рамках соглашения они получат участки земли по 800 квадратных метров в поселке Хура, компенсацию за добровольно снесенные постройки и специальную выплату от государства.





