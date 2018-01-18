Муниципалитет Ашдода прокомментировал конфликт вокруг "шаббатних магазинов" в городе

В четверг, 18 января, редакция NEWSru.co.il получила от муниципалитета Ашдода комментарий по поводу конфликта, вспыхнувшего на фоне решения мэрии штрафовать магазины, работающие по шаббатам.

"Муниципальный закон в Ашдоде, касающийся шаббата и принятый в 1976 году, запрещает открытие торговых точек в шаббат. Надзор за соблюдением этого закона на протяжении многих лет базировался на принципе статуса-кво. В последние годы на фоне постановления БАГАЦа по поводу иска Бреммера против муниципалитета Тель-Авива возникла неясность, касающаяся юридической силы термина "статус-кво", был нанесен серьезный удар по возможности обеспечить мэрией соблюдение муниципального закона, а статус-кво был грубо нарушен владельцами бизнесов во многих районах города. В связи с окончательным постановлением БАГАЦа и принятием закона о работе магазинов по шаббатам, муниципалитет Ашдода возобновляет деятельность по обеспечению соблюдения муниципального закона в равной степени во всех районах города", – говорится в тексте сообщения муниципалитета Ашдода.

Напомним, что 13 января в городе состоялись массовые акции протеста против закрытия магазинов, работающих по шаббатам. Поводом для проведения акций протеста послужило то, что в субботу, 6 января, инспекторы муниципалитета Ашдода выписали предупреждения и штрафы ряду владельцев мелких и крупных бизнесов, открытых в городе в выходной день. Аналогичные штрафные меры были предприняты муниципалитетом Ашдода в отношении некоторых магазинов и 13 января.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в муниципалитет Ашдода с просьбой об интервью с мэром города Иехиэлем Ласри. Официальный источник в муниципалитете заявил, что в настоящий момент мэр города не дает интервью. "После того, как кризис будет разрешен, мэр подробно осветит в СМИ свою позицию", – заявил Шмуэль Давид, советник мэра Ашдода по связям с прессой.





