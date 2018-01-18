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В Израиле

В Израиле начался второй зимний шторм 2018 года

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:07 блог версия для печати фото
В Израиле начался второй зимний шторм 2018 года
В Израиле начался второй зимний шторм 2018 года
В Израиле начался второй зимний шторм 2018 года

Вечером 18 января на фоне похолодания на большей части территории страны усилился ветер, порывы которого достигают 90 км/ч. Ожидается, что ветер еще усилится, и на побережье его порывы достигнут 110 км/ч.

Дожди начались в северных районах страны. Радар метеослужбы показывает, что грозовые облака надвигаются на центр страны и Негев. Согласно прогнозу, интенсивность осадков усилится под утро.

Местные советы населенных пунктов, расположенных на Голанских высотах и в Верхней Галилее, получили предупреждения о возможном снегопаде в четверг-пятницу, 18-19 января. Снег ожидается в населенных пунктах, расположенных на высоте 900-1000 метров над уровнем моря.

Публиковавшийся ранее прогноз о возможном снегопаде в горах центра страны – в районе Иерусалима, в Иудее и Самарии – пока не подтверждается. В ночь на пятницу в Иерусалиме температура понизится до 2 градусов тепла по Цельсию, будут идти дожди, местами, возможно, со снегом, но устойчивого снежного покрова не образуется.

Отметим, что на горе Хермон с декабря сохраняется снежный покров. Однако толщины снежного покрова пока недостаточно для открытия горнолыжного сезона (25 см в верхней части подъемника, 10 см в нижней части). Предположительно, сезон откроется 20 января.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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В Израиле начался первый зимний шторм 2018 года







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Четверг, 18 января 2018 г.
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