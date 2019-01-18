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В Израиле

Попытка нападения на полицейских в Бат-Яме. Подробности

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати фото
Попытка нападения на полицейских в Бат-Яме. Подробности

В пятницу, 18 января, в Бат-Яме, на углу улиц Герцль и Жаботински, около 16:00, мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудников полиции; один из полицейских открыл стрельбу. Спустя некоторое время стали известны подробности инцидента.

Согласно свидетельским показаниям, мужчина, 25-летний житель Бат-Яма, стал вести себя неадекватно, еще находясь в своей квартире – его крики были слышны соседям. Члены семьи молодого человека вызвали полицию. Затем мужчина выбежал на улицу с ножом в руке. Соседи, увидевшие это, также сообщили о происходящем в диспетчерскую службу полиции.

Когда же сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, мужчина, вооруженный ножом, бросился к ним. Полицейские, оценив ситуацию как опасную, открыли стрельбу. Нападавший получил тяжелые ранения.

Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков службы "Маген Давид Адом" провела раненому серию реанимационных мероприятий, после чего он был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

В стационаре медики были вынуждены констатировать его смерть. Полиция выясняет, страдал ли убитый каким-либо психическим расстройством.



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В Бат-Яме мужчина, вооруженный ножом, пытался напасть на полицейских





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