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В Израиле

В Ятте разрушена квартира убийцы Ари Фульда

время публикации: 07:50 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
В Ятте (архив)
На месте убийства Ари Фульда
Ари Фульд

В ночь на пятницу, 18 января, в районе Ракка населенного пункта Ятта (к югу от Хеврона) израильские военные приступили к частичному сносу дома семьи Джабарин. Жителей дома эвакуировали, после чего была взорвана квартира на третьем этаже, в которой проживал 17-летний Халиль Юсуф Али Джабарин, 16 сентября прошлого года убивший израильтянина Ари Фульда.

Палестинское агентство Maan сообщает, что во время проведения операции произошли столкновения между израильскими военными и местными жителями.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует сообщения об операции в Ятте.

Напомним, что 10 января Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил иск семьи террориста, пытавшейся оспорить решение израильского суда о разрушении жилья.

Уведомление о частичном разрушении дома было вручено семье Джабарин в ночь на 27 ноября 2018 года.

16 сентября 2018 года, в 11:08 около входа в торговый центр הרים на перекрестке Гуш Эцион 17-летний Халиль Юсуф Али Джабарин, вооруженный ножом, нанес несколько ударов в спину 45-летнему Ари Фульду. Раненый попытался преследовать нападавшего и стрелял в него. Кроме того, в террориста стреляли охранник торгового центра и один из посетителей, который сумел ранить его и нейтрализовать. Тяжелораненый Ари Фульд был доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", где врачи констатировали его смерть. Террорист был задержан и доставлен под конвоем в иерусалимскую больницу. 22 октября убийце Фульда были предъявлены обвинения.

Ари Фульд, репатриировавшийся из США и воспитывавший четырех детей, был активным общественным деятелем, участвовал в охране Эфрата и неоднократно выступал на телевидении и в социальных сетях. Посмертно он был представлен к высшей полицейской награде – медали "За героизм". Медаль "За героизм" вручается по рекомендации министра внутренней безопасности за проявление исключительного героизма и самоотверженность. Ранее в истории полиции Израиля высшую награду получали только два человека: сотрудница дорожного патруля Йона Комеми (посмертно) за преследование убийцы, открывшего стрельбу по прохожим в Тель-Авиве в 1965 году, и командир пограничного патруля Йосеф Вакиль за эвакуацию раненых под огнем и ведение боя с террористами до подхода подкрепления в 1969 году на границе с Иорданией. Ари Фульд был представлен к этой награде за то, что, уже будучи смертельно раненым, он сумел остановить напавшего на него террориста, не позволив тому напасть на других людей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2019 г.
Дом убийцы Ари Фульда будет разрушен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 ноября 2018 г.
Семье убийцы Ари Фульда вручено уведомление о разрушении жилья
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 октября 2018 г.
Предъявлены обвинения террористу, убившему Ари Фульда
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2018 г.
Ари Фульд посмертно представлен к высшей полицейской награде
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 сентября 2018 г.
Семье Ари Фульда с помощью краудфандинга собрали миллион долларов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 сентября 2018 г.
Власти ПА выплатили семье убийцы Ари Фульда 12.000 шекелей "аванса"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 сентября 2018 г.
Теракт в Гуш Эционе, убит израильтянин





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