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В Израиле

ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения жилья террориста, убившего Ари Фульда

время публикации: 11:18 | последнее обновление: 11:25 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения жилья террориста, убившего Ари Фульда
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения жилья террориста, убившего Ари Фульда
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения жилья террориста, убившего Ари Фульда

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показано, как рано утром в пятницу, 18 января, в районе Ракка населенного пункта Ятта (к югу от Хеврона) проходила операция по разрушению квартиры, в которой проживал 17-летний Халиль Юсуф Али Джабарин, 16 сентября прошлого года убивший израильтянина Ари Фульда.

Армейская пресс-служба подтверждает сообщения палестинских СМИ о том, что местные жители пытались воспрепятствовать проведению операции. Военные были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы. С израильской стороны пострадавших нет.

Перед подрывом квартиры террориста, располагавшейся на третьем этаже дома семьи Джабарин, все жильцы были эвакуированы.

Напомним, что 10 января Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил иск семьи террориста, пытавшейся оспорить решение израильского суда о разрушении жилья.

Уведомление о частичном разрушении дома было вручено семье Джабарин в ночь на 27 ноября 2018 года.

16 сентября 2018 года, в 11:08 около входа в торговый центр הרים на перекрестке Гуш Эцион 17-летний Халиль Юсуф Али Джабарин, вооруженный ножом, нанес несколько ударов в спину 45-летнему Ари Фульду. Раненый попытался преследовать нападавшего и стрелял в него. Кроме того, в террориста стреляли охранник торгового центра и один из посетителей, который сумел ранить его и нейтрализовать. Тяжелораненый Ари Фульд был доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", где врачи констатировали его смерть. Террорист был задержан и доставлен под конвоем в иерусалимскую больницу. 22 октября убийце Фульда были предъявлены обвинения.

Ари Фульд, репатриировавшийся из США и воспитывавший четырех детей, был активным общественным деятелем, участвовал в охране Эфрата и неоднократно выступал на телевидении и в социальных сетях. Посмертно он был представлен к высшей полицейской награде – медали "За героизм". Медаль "За героизм" вручается по рекомендации министра внутренней безопасности за проявление исключительного героизма и самоотверженность. Ранее в истории полиции Израиля высшую награду получали только два человека: сотрудница дорожного патруля Йона Комеми (посмертно) за преследование убийцы, открывшего стрельбу по прохожим в Тель-Авиве в 1965 году, и командир пограничного патруля Йосеф Вакиль за эвакуацию раненых под огнем и ведение боя с террористами до подхода подкрепления в 1969 году на границе с Иорданией. Ари Фульд был представлен к этой награде за то, что, уже будучи смертельно раненым, он сумел остановить напавшего на него террориста, не позволив тому напасть на других людей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2019 г.
В Ятте разрушена квартира убийцы Ари Фульда
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2019 г.
Дом убийцы Ари Фульда будет разрушен
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 ноября 2018 г.
Семье убийцы Ари Фульда вручено уведомление о разрушении жилья
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 октября 2018 г.
Предъявлены обвинения террористу, убившему Ари Фульда
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2018 г.
Ари Фульд посмертно представлен к высшей полицейской награде
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 сентября 2018 г.
Семье Ари Фульда с помощью краудфандинга собрали миллион долларов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 сентября 2018 г.
Власти ПА выплатили семье убийцы Ари Фульда 12.000 шекелей "аванса"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 сентября 2018 г.
Теракт в Гуш Эционе, убит израильтянин





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