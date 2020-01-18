Подозрение на убийство и самоубийство в Петах-Тикве. Разрешены к публикации имена погибших

В пятницу, 17 января, на улице Эйн-Ганим в Петах-Тикве, в одном из жилых домов были найдены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть обоих.

Разрешены к публикации имена погибших: это 63-летний Славик Мавашев и 57-летняя Елена Исхакбаева. Погибшие проживали вместе, однако не были женаты.

По предварительным данным, Мавашев несколько раз выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Возможно, причиной трагедии могло стать решение Елены Исхакбаевой прекратить отношения с Мавашевым.

Первым тревогу забил 30-летний сын Исхакбаевой: не дозвонившись до матери, он пошел к ней домой и обнаружил ее и Мавашева без признаков жизни.

В полицию никогда не поступало жалоб о случаях домашнего насилия в этой семье. Соседи Мавашева и Исхакбаевй отзываются о них, как о тихих, спокойных людях; никто из них не слышал выстрелов.

Как сообщалось ранее, Славик Мавашев работал охранником и имел разрешение на ношение оружия.

На своей странице в сети Facebook Мавашев, уроженец Самарканда, называет себя "бухарским Фаберже", "ювелиром и художником прикладного искусства". В начале января он сообщил, что несколько его работ будут выставлены в Эрмитаже.

Утром 17 января он разместил в Facebook фрагмент телепередачи, в которой принимал участие в октябре прошлого года, а также несколько слов о взаимоотношениях мужчины и женщины: "Дети вырастут и уйдут! Женщине нужен мужчина, как и мужчине женщина. Таков закон жизни!"





