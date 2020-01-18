Попытка теракта в Старом городе Иерусалима; задержана арабка, вооруженная ножом

В субботу, 18 января, около 11:30, в Старом городе Иерусалима, у Шхемских ворот, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 50-летнюю арабку с ножом в руке.

Как сообщает пресс-служба полиции, поравнявшись с постом МАГАВ, женщина внезапно взмахнула ножом. Бойцы МАГАВ при содействии гражданского лица задержали женщину. В результате инцидента никто не пострадал.

Она доставлена для допроса сотрудниками службы безопасности.

Напомним, в последний раз попытка теракта в Старом городе Иерусалима была осуществлена 28 октября прошлого года. Тогда 16-летний житель Восточного Иерусалима, вооруженный ножом, напал на прохожих у Цветочных ворот. Он попытался скрыться, но был задержан.

Пострадавших не было. Во время преследования нападавший был ранен. Два человека арестованы по подозрению в оказании ему содействия.





