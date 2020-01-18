Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
11 - 16°
Эйлат:
13 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 января 2020 г., 11:58

Попытка теракта в Старом городе Иерусалима; задержана арабка, вооруженная ножом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шхемские ворота

В субботу, 18 января, около 11:30, в Старом городе Иерусалима, у Шхемских ворот, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 50-летнюю арабку с ножом в руке.

Как сообщает пресс-служба полиции, поравнявшись с постом МАГАВ, женщина внезапно взмахнула ножом. Бойцы МАГАВ при содействии гражданского лица задержали женщину. В результате инцидента никто не пострадал.

Она доставлена для допроса сотрудниками службы безопасности.

Напомним, в последний раз попытка теракта в Старом городе Иерусалима была осуществлена 28 октября прошлого года. Тогда 16-летний житель Восточного Иерусалима, вооруженный ножом, напал на прохожих у Цветочных ворот. Он попытался скрыться, но был задержан.

Пострадавших не было. Во время преследования нападавший был ранен. Два человека арестованы по подозрению в оказании ему содействия.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 октября 2019
Попытка теракта в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 сентября 2019
Попытка теракта в Старом городе Иерусалима


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:34 Подозрение на убийство и самоубийство в Петах-Тикве. Разрешены к публикации имена погибших
11:58 Попытка теракта в Старом городе Иерусалима; задержана арабка, вооруженная ножом
11:50 8-летний мальчик из поселка Салама в результате несчастного случая получил сильные ожоги
10:48 Из-за опасности затоплений закрыты все туристические маршруты в районе Мертвого моря
07:56 ДТП около Мертвого моря, один погибший
05:48 Горный курорт Хермон открыт для посетителей, но ожидается снегопад
05:40 Прогноз погоды на 18 января: прохладно, дожди, снегопад на Хермоне
22:51 Расследование инцидента в Петах-Тикве: мужчина убил подругу и покончил с собой
22:03 На улице Эйн-Ганим в Петах-Тикве найдены застреленными мужчина и женщина
21:45 Внимание, розыск: пропал 54-летний Кирилл Кантор из Цфата
...