Криминальный авторитет Аси Абутбуль задержан по подозрению в убийстве, совершенном 18 лет назад

Полиция задержала криминального авторитета Аси Абутбуля по подозрению в убийстве Артура Розена, совершенном 18 лет назад. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Тело Розена было обнаружено возле дороги в районе Ор-Акивы.

В мае Абутбуль был задержан по подозрению в причастности к убийству Йорама Хахама в 2008 году. Хахам считался одним из наиболее авторитетных израильских адвокатов, специализировавшихся в области уголовного права. Он погиб в результате взрыва автомобиля Isuzu на улице Игаль Алон в Тель-Авиве 11 июня 2008 года.

В 2015 году расследование этого убийства зашло в тупик. 24 мая 2017 года полиция Израиля сообщила о возобновлении расследования в связи с получением новой информации. В этот же день полиция задержала Аси Абутбуля.