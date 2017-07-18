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В Израиле

Криминальный авторитет Аси Абутбуль задержан по подозрению в убийстве, совершенном 18 лет назад

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати

Полиция задержала криминального авторитета Аси Абутбуля по подозрению в убийстве Артура Розена, совершенном 18 лет назад. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Тело Розена было обнаружено возле дороги в районе Ор-Акивы.

В мае Абутбуль был задержан по подозрению в причастности к убийству Йорама Хахама в 2008 году. Хахам считался одним из наиболее авторитетных израильских адвокатов, специализировавшихся в области уголовного права. Он погиб в результате взрыва автомобиля Isuzu на улице Игаль Алон в Тель-Авиве 11 июня 2008 года.

В 2015 году расследование этого убийства зашло в тупик. 24 мая 2017 года полиция Израиля сообщила о возобновлении расследования в связи с получением новой информации. В этот же день полиция задержала Аси Абутбуля.

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