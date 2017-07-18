Депутат Хамед Амар о теракте и трусости арабского руководства. Интервью

Депутат от партии "Наш дом Израиль" Хамед Амар, представляющий в Кнессете друзскую общину, рассказал NEWSru.co.il о настроениях в общине после теракта на Храмовой горе в Иерусалиме и о том, как ему представляются отношения с арабскими гражданами Израиля.

Напомним, что утром 14 июля трое террористов открыли огонь по сотрудникам пограничной службы, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

В результате теракта трое сотрудников израильской полиции и пограничной службы получили огнестрельные ранения. Двое из них, прапорщик Хаиль Сатауи (30) и прапорщик Камиль Шанан (22), скончались. Оба погибших были друзами.

Этот теракт совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками. Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет.

ХАМАС не взял на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла "Исламского движения" и мстили евреям за "осквернение мечети Аль-Акса".

Насколько этот теракт стал поворотным моментом в отношениях друзов и арабов в Израиле?

Прежде всего, я хочу выразить соболезнования семьям погибших. Это очень тяжелый теракт. Я был на похоронах, встречался с семьями, навещал их во время траура. И отец Камиля (бывший депутат Кнессета Шакиб Шанан – прим.ред.), одного из погибших полицейских, сказал мне: "Мы хотим жить в мире, в добрососедских отношениях".

Но нужно помнить: Камиль Шанан и Хаиль Сатауи – сотрудники израильской полиции, которые погибли в святом месте, защищая государство Израиль и мусульманские святыни от террористов. Защищая свободу исламского культа. И из этого святого места вышли три террориста, три нелюдя – выстрелили им в спину и убили.

Так что речь идет не о столкновении друзов и мусульман, а о столкновении Израиля и террористов. Но я не сомневаюсь, что убийцы знали, что стреляют в друзов. Их проверяли, с ними говорили. К тому же это был не первый раз, что они поднимались в Аль-Аксу. Хотя и надеюсь, что их убили не потому, что они были друзами.

Стоит ли опасаться мести? В мечеть в деревне Мрар, где проживают и друзы, и арабы, была брошена граната.

Мы не такие. Мы стремимся к миру. Мы не потерпим, чтобы кто-то трогал нас, но и сами не хотим никого трогать. Мы хотим жить вместе. Все старейшины друзской общины, и политическое, и религиозное руководство, в том числе я, осудило нападение на мечети.

Нельзя трогать дома молитвы, нельзя нападать на невиновных. Это не наш путь. Их – может быть, но не наш. Мы не допустим самосуда. Израиль – правое государство, мы держим нашу молодежь под контролем. Мы не боимся говорить правду и ведем за собой, а не идем на поводу у улицы.

Возможно, так поступают другие, но не мы. Мы ведем улицу за собой. Нельзя трогать мечети, нельзя препятствовать свободе культа мусульман.

11.000 друзов подписали петицию о разрушении домов террористов. Как вы относитесь к этой инициативе? Подписали ли вы петицию?

Не подписал, да мне ее и не приносили. Израиль – правовое государство, у него есть правительство. И решение должны принимать власти, а не друзская молодежь. Правительство должно решить, чего оно хочет, разработать четкую политику в отношении террористов, независимо от того, живут ли они в пределах "зеленой черты" или нет. Террорист остается террористом, и действовать в его отношении следует соответствующим образом.

Что бы вы хотели сказать шейху Рааду Салаху, заявившему, что в крови, пролитой на Храмовой горе, виновен Израиль?

Демократия должна уметь себя защищать, а не просто кричать "я демократия". Пора положить конец подстрекательской деятельности Раада Салаха. Хватит быть сестрой милосердия, нужно защищать нашу демократию, наших граждан, наши идеалы, наши органы власти. Недопустимо, чтобы человек мог говорить все, что ему хочется, а суды раз за разом говорили, что это свобода слова. Подстрекательство должно караться самым строгим образом, чтобы каждый понял, насколько это чревато. И я призываю правительство заняться подстрекателями, первый из которых – Раад Салах.

Почти весь арабский мир выступил с осуждением Израиля после усиления мер безопасности на Храмовой горе. Как к теракту отнеслись друзы в других странах?

Я не говорил с друзами за границей, но читал посты, в которых они выражают солидарность с погибшими друзами. Они стараются не выступать с заявлениями в связи с деликатностью ситуации. Я их понимаю. Они разделяют нашу боль, но не могут сделать больше – это маленькая община в огромном мусульманском море.

Как теракт повлиял на настроения в общине? Есть ли угроза "союзу на крови" друзов и евреев?

Ситуация прямо противоположная. Мы умеем справляться с потерями и всегда смотрим вперед. Сотни наших солдат погибли, защищая Израиль. Союз друзов с евреями и Эрец-Исраэль был заключен еще до создания государства. Мы заключили его, потому что оба были меньшинством и хотели защитить себя. Это не только союз на крови. Это союз братьев, союз живых.

Вы будете удивлены. Мне звонят люди, которым уже за пятьдесят. Они служили офицерами, а сейчас хотят вернуться на службу – даже добровольцами. Молодежь также хочет служить в полиции, в Иерусалиме. Так что боевой дух крепок, и друзы понимают, что Израиль – их страна, и другой страны не будет. И мы не позволим террористам или внешним врагам угрожать нам и уничтожить нас. Этому не бывать.

Как будут развиваться отношения арабов и друзов в Израиле?

Мы умеем уживаться со всеми. Более тысячи лет мы выживаем в непростых условиях Ближнего Востока. Я не люблю обобщений, не хочу говорить обо всех арабах. Но после настолько тяжелого теракта арабское руководство должно было сразу заявить, что участники нападения – террористы, которые нанесли ущерб отношениям между государством Израиль и его арабским меньшинством. Вместо того, чтобы заявить о неприемлемости терактов, оно спряталось.

Вчера я проверил: 97% жителей Умм эль-Фахма проголосовали за Объединенный список. В демократических странах таких показателей просто быть не может. Но там все проголосовали за один блок. Лидеры Объединенного списка должны были первыми осудить теракт, тем более, что террористы, если у них есть право голоса, скорее всего проголосовали за этот список. Вот что меня возмущает – трусость руководства. Политики должны вести за собой, а в арабской общине все наоборот: толпа тащит ее за собой. И это самое страшное в этой ситуации.

Беседовал Павел Вигдорчик





