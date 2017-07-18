Госконтролер сообщил о подозрениях в коррупции, связанных с поставками аммиака

Государственный контролер Йосеф Шапира передал юридическому советнику правительства результаты проверки работы государственных структур по поиску решений для импорта аммиака для нужд израильского рынка.
Согласно переданной госконтролером информации, существуют серьезные подозрения в совершении уголовных преступлений при принятии решений, благоприятствующих компании "Хайфа Химикалим".
Как сообщает The Marker, основные подозрения касаются чиновников в министерстве главы правительства и в министерстве экологии.
Среди прочего, в отчете упоминается имя генерального директора минэкологии Исраэля Данцигера, принимавшего активное участие в принятии решений, несмотря на наличие конфликта интересов.