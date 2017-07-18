Дело о коррупции в "Безек": проведен обыск в офисах "Халаль Тикшорет"

Во вторник, 18 июля, следователи управления по контролю над рынком ценных бумаг провели обыск и изъятие документов в офисах компании "Халаль Тикшорет" в Рамат-Гане в рамках расследования дела о коррупции в "Безек".

Спутниковая компания "Халаль Тикшорет" принадлежит Шаулю Аловичу, владельцу контрольного пакета акций компании "Безек". Алович продал "Безеку" принадлежавшую ему компанию многоканального спутникового телевидения Yes, которая закупает пакеты связи у "Халаль Тикшорет".

В июне управление по контролю над рынком ценных бумаг начало расследования подозрений в нарушении законов о рынке ценных бумаг в рамках сделок с участием Аловича.

В ходе расследования под домашний арест были помещены гендиректор министерства связи Шломо Филбер и гендиректор компании "Безек" Стелла Хендлер.