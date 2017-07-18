18 июля 2017 г.
последняя новость: 15:20
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:20 Представлены рекомендации по сокращению школьных каникул, профсоюзы грозят забастовкой
15:16 Дело о коррупции в "Безек": проведен обыск в офисах "Халаль Тикшорет"
14:43 Автомобильный теракт в окрестностях Хеврона, двое солдат ранены
14:27 Минпрос будет выдавать негосударственным школам и детским садам лицензии на пять лет
14:07 Кризис "Адасы": родители больных детей начали акцию протеста возле резиденции Нетаниягу
13:50 Полиция сняла с дороги 20 автобусов "Кавим" из-за неисправностей
13:00 Глава криминального клана Рико Ширази приговорен к 9 годам тюрьмы
12:21 Министерство социального обеспечения пересматривает отношение к усыновлению детей однополыми парами
12:04 Депутат Хамед Амар о теракте и трусости арабского руководства. Интервью
11:37 Подозрение: жители Бат-Яма снимали деньги с помощью поддельных кредитных карточек
В Израиле

Дело о коррупции в "Безек": проведен обыск в офисах "Халаль Тикшорет"

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Спутниковая компания "Халаль Тикшорет" принадлежит Шаулю Аловичу, владельцу контрольного пакета акций компании "Безек"

Во вторник, 18 июля, следователи управления по контролю над рынком ценных бумаг провели обыск и изъятие документов в офисах компании "Халаль Тикшорет" в Рамат-Гане в рамках расследования дела о коррупции в "Безек".

Спутниковая компания "Халаль Тикшорет" принадлежит Шаулю Аловичу, владельцу контрольного пакета акций компании "Безек". Алович продал "Безеку" принадлежавшую ему компанию многоканального спутникового телевидения Yes, которая закупает пакеты связи у "Халаль Тикшорет".

В июне управление по контролю над рынком ценных бумаг начало расследования подозрений в нарушении законов о рынке ценных бумаг в рамках сделок с участием Аловича.

В ходе расследования под домашний арест были помещены гендиректор министерства связи Шломо Филбер и гендиректор компании "Безек" Стелла Хендлер.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Гендиректор компании "Безек" Стелла Хендлер отправлена под домашний арест
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Гендиректор министерства связи отправлен под домашний арест
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 июля 2017 г.
Госконтролер: доказательств вмешательства Нетаниягу в пользу "Безека" нет, но он скрыл конфликт интересов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2017 г.
По делу о коррупции в "Безек" допрошен гендиректор министерства связи
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 июня 2017 г.
Обыск в офисах компании "Безек": Шауль Алович задержан следователями управления ценных бумаг







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017