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В Израиле

В районе Шхема разбился израильский беспилотник

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
Мини-БПЛА Skylark

Утром во вторник, 18 июля, в районе Шхема разбился израильский разведывательный мини-БПЛА Skylark.

Обломки беспилотника были найдены и переданы армии при посредничестве гражданской администрации.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, нет угрозы утечки секретной информации.

Напомним, что в ночь на 4 июля такой же беспилотник разбился на территории сектора Газы.

Весной 2013 года в интервью NEWSru.co.il майор Дуду Габай, который отвечает в ЦАХАЛе за разработку мини-БПЛА и курирует оснащенное Skylark подразделение "Небесные всадники", говорил: "Мы осознаем, что надежность нашей системы не самая высокая, и знаем, что летательный аппарат может упасть на землю или потеряться. Но никакого оперативного ущерба при этом не наносится. С технологической точки зрения, падение БПЛА ничем не угрожает".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
На территории Газы упал израильский мини-БПЛА Skylark
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
В районе Бейт-Лехема разбился разведывательный мини-БПЛА ЦАХАЛа







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Вторник, 18 июля 2017 г.
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