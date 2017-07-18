В районе Шхема разбился израильский беспилотник

Утром во вторник, 18 июля, в районе Шхема разбился израильский разведывательный мини-БПЛА Skylark.

Обломки беспилотника были найдены и переданы армии при посредничестве гражданской администрации.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, нет угрозы утечки секретной информации.

Напомним, что в ночь на 4 июля такой же беспилотник разбился на территории сектора Газы.

Весной 2013 года в интервью NEWSru.co.il майор Дуду Габай, который отвечает в ЦАХАЛе за разработку мини-БПЛА и курирует оснащенное Skylark подразделение "Небесные всадники", говорил: "Мы осознаем, что надежность нашей системы не самая высокая, и знаем, что летательный аппарат может упасть на землю или потеряться. Но никакого оперативного ущерба при этом не наносится. С технологической точки зрения, падение БПЛА ничем не угрожает".