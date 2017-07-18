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В Израиле

Друзские активисты требуют разрушить дома террористов, убивших полицейских на Храмовой горе

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
На месте теракта на Храмовой горе. 14 июля 2017 года

Активисты организации "Друзы за Израиль" распространяют в социальных сетях петицию с призывом к министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану разрушить дома террористов, совершивших нападение на полицейских на Храмовой горе.

"Теракт, совершенный на Храмовой горе, потряс всю страны и весь мир. Мы призываем вас, господин премьер-министр и господин министр внутренней безопасности, проявить твердость, разрушить дома террористов и лишить гражданства членов их семей", - говорится в петиции.

Как сообщает газета "Маарив а-Шавуа", к настоящему времени петицию подписали более 11.000 человек.

Из канцелярии министра внутренней безопасности передали: "Если мы увидим, что в ближайшем окружении террористов раздаются голоса в поддержку совершенного ими, то взвесим возможность разрушения домов, чтобы создать фактор сдерживания".

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