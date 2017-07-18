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В Израиле

Убийство в Кирьят-Шмоне: зарезан 45-летний мужчина

время публикации: 00:33 | последнее обновление: 00:41 блог версия для печати фото
Убийство в Кирьят-Шмоне: зарезан 45-летний мужчина

В квартире на улице Шпринцак в Кирьят-Шмоне вечером в понедельник, 17 июля, произошла драка, в ходе которой было примерено холодное оружие. В результате мужчина в возрасте примерно 45 лет получил ножевое ранение.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в крайне тяжелом состоянии в больницу "Зив" в Цфате. Через некоторое время, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. Ведется расследование.

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