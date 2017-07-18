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В Израиле

Умерла 12-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в Западной Галилее

время публикации: 10:36 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати фото
На месте ДТП. 17 июля 2017 года

Во вторник, 18 июля, врачи констатировали смерть 12-летней девочки из поселения Кфар-Адумим в Иудее. Она пострадала в ДТП в Западной Галилее.

Мать, брат и сестра девочки находятся в состоянии средней степени тяжести в Медицинском центре Западной Галилеи в Наарие.

Ранее стало известно о смерти отца покойной, 47-летнего Алона Мухтара, и брата, 7-летнего Йоэля Шалома, которые также пострадали в аварии.

ДТП произошло в понедельник, 17 июля. На трассе № 70, между Кабри и Шломи, легковой автомобиль столкнулся с грузовым. 44-летний водитель грузовика получил легкие травмы. Дорожная полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.

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