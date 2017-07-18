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Разрешены к публикации имена отца и сына, погибших в результате ДТП в Западной Галилее

время публикации: 01:03 | последнее обновление: 01:32 блог версия для печати фото
Разрешены к публикации имена отца и сына, погибших в результате ДТП в Западной Галилее

Разрешены к публикации имена отца и сына, погибших в результате ДТП в Западной Галилее. Это 47-летний Алон Мухтар и 7-летний Йоэль Шалом из поселения Кфар-Адумим в Иудее.

В Медицинском центре Галилеи в Нагарии госпитализированы четверо пострадавших в этой аварии: 12-летняя девочка, которая находится в критическом состоянии, а также ее мать и двое подростков, 14 и 16 лет, состояние которых оценивается врачами как средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 17 июля, на трассе номер 70, между Кабри и Шломи, произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. 44-летний водитель грузовика получил легкие травмы.

Дорожная полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.

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