Разрешены к публикации имена отца и сына, погибших в результате ДТП в Западной Галилее. Это 47-летний Алон Мухтар и 7-летний Йоэль Шалом из поселения Кфар-Адумим в Иудее.

В Медицинском центре Галилеи в Нагарии госпитализированы четверо пострадавших в этой аварии: 12-летняя девочка, которая находится в критическом состоянии, а также ее мать и двое подростков, 14 и 16 лет, состояние которых оценивается врачами как средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 17 июля, на трассе номер 70, между Кабри и Шломи, произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. 44-летний водитель грузовика получил легкие травмы.

Дорожная полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.