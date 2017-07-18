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В Израиле

На Храмовой горе задержан израильтянин

время публикации: 11:27 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
На Храмовой горе задержан израильтянин

Утром во вторник, 18 июля, полиция задержала молодого израильтянина, нарушившего правила посещения этого места.

Подробности инцидента не сообщаются, однако чаще всего в таких случаях речь идет о попытке помолиться или совершить иные ритуальные действия на Храмовой горе.

Задержанный передан в полицию, которая приступила к расследованию. Напомним, что после теракта, совершенного арабами 14 июля на Храмовой горе, посещение было закрыто и для мусульман, и для евреев. 16 июля посещения были возобновлены.

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