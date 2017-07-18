На Храмовой горе задержан израильтянин

Утром во вторник, 18 июля, полиция задержала молодого израильтянина, нарушившего правила посещения этого места.

Подробности инцидента не сообщаются, однако чаще всего в таких случаях речь идет о попытке помолиться или совершить иные ритуальные действия на Храмовой горе.

Задержанный передан в полицию, которая приступила к расследованию. Напомним, что после теракта, совершенного арабами 14 июля на Храмовой горе, посещение было закрыто и для мусульман, и для евреев. 16 июля посещения были возобновлены.