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В Израиле

В Хадере молодой мужчина получил огнестрельные ранения

время публикации: 08:28 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
Хадера: молодой мужчина получил огнестрельные ранения

В ночь на вторник, 18 июля, 20-летний мужчина получил огнестрельные ранения в верхнюю часть туловища на улице а-Ришоним в Хадере. Пострадавший был доставлен в больницу "Ланиадо" в Нетании. Его состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция ведет его поиски и расследует обстоятельства случившегося.

Поздно вечером в понедельник, 17 июля, в арабском населенном пункте Кафр-Кара, расположенном в Хайфском округе, между Хадерой и Умм эль-Фахмом, произошла массовая драка между представителями двух местных кланов.

Во время драки началась стрельба. В результате погибла женщина в возрасте примерно 60 лет, еще два человека получили ранения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "А-Эмек" в Афуле. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое, другого – как средней степени тяжести.

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