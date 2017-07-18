Столкновения в лагере беженцев Джилазун, легко ранен офицер ЦАХАЛа

В ночь на вторник, 18 июля, на территории лагеря беженцев Джилазун в Рамалле произошли столкновения между местными жителями и военными.

Брошенным камнем был легко ранен офицер ЦАХАЛа. Медики оказали военнослужащему первую помощь, а затем доставили его в больницу в Иерусалиме.

Беспорядки вспыхнули в ходе операции ЦАХАЛа по задержанию разыскиваемых.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности.