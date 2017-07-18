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В Израиле

Столкновения в лагере беженцев Джилазун, легко ранен офицер ЦАХАЛа

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Столкновения в лагере беженцев Джилазун, легко ранен офицер ЦАХАЛа

В ночь на вторник, 18 июля, на территории лагеря беженцев Джилазун в Рамалле произошли столкновения между местными жителями и военными.

Брошенным камнем был легко ранен офицер ЦАХАЛа. Медики оказали военнослужащему первую помощь, а затем доставили его в больницу в Иерусалиме.

Беспорядки вспыхнули в ходе операции ЦАХАЛа по задержанию разыскиваемых.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июля 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 июля







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