Министерство социального обеспечения пересматривает отношение к усыновлению детей однополыми парами

Во вторник, 18 июля, министр социального обеспечения Хаим Кац обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить время для подготовки профессионального заключения по вопросу об усыновлении детей однополыми парами.

В обращении министра Хаима Каца отмечается, что его просьба продиктована желанием предоставить профессиональным инстанциям возможность "заново изучить ситуацию и вынести заключение, опирающееся на комплекс доводов и оценок".

16 июля государство уведомило БАГАЦ о своей позиции по вопросу усыновления детей. В документе говорилось, что министерства юстиции и соцобеспечения отныне не возражают против усыновления детей парами, живущими в гражданском браке (имеющими статус "ядуим бэ-цибур"), при условии, что они ведут совместное хозяйство не менее трех лет.

Вместе с тем, государство уведомило БАГАЦ, что оно возражает против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением.

Этот ответ был дан в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Ответ государства вызвал негативную реакцию со стороны правозащитных организаций и многих СМИ, которые, среди прочего, требовали у минюста и министерства соцобеспечения предъявить результаты исследований, которые бы подтверждали, что дети, усыновленные однополыми парами, имеют "дополнительные трудности".

В ответ на многочисленные запросы журналистов из канцелярии министра соцобеспечения Хаима Каца 17 июля сообщили журналистам, что формулировки, переданные в БАГАЦ, были "неудачными".

18 июля на фоне разразившегося скандала и под давлением СМИ и различных общественных организаций, министр социального обеспечения объявил, что отношение министерства к данному вопросу будет пересмотрено.