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В Израиле

В арабских кварталах Исауийя и Сильван в Иерусалиме произошли беспорядки

время публикации: 02:09 | последнее обновление: 02:56 блог версия для печати фото
В арабских кварталах Исауийя и Сильван в Иерусалиме произошли беспорядки

В арабских кварталах Сильван (Силуан, Шилоах) и Исауийя в Иерусалиме поздно вечером в понедельник, 17 июля, произошли беспорядки.

Десятки местных жителей забрасывали сотрудников полиции камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстраций.

На въезде в Исауийю бутылки с зажигательной смесью вызвали пожар.

Информация о пострадавших в результате беспорядков не поступала.

Ранее сообщалось о беспорядках возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима и на Храмовой горе, в которых приняли участие израильские арабы.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что в результате столкновений с полицией пострадали не менее пяти "палестинцев". Среди раненых – палестинский политик Мустафа Баргути.

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