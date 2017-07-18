В арабских кварталах Исауийя и Сильван в Иерусалиме произошли беспорядки

В арабских кварталах Сильван (Силуан, Шилоах) и Исауийя в Иерусалиме поздно вечером в понедельник, 17 июля, произошли беспорядки.

Десятки местных жителей забрасывали сотрудников полиции камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстраций.

На въезде в Исауийю бутылки с зажигательной смесью вызвали пожар.

Информация о пострадавших в результате беспорядков не поступала.

Ранее сообщалось о беспорядках возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима и на Храмовой горе, в которых приняли участие израильские арабы.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что в результате столкновений с полицией пострадали не менее пяти "палестинцев". Среди раненых – палестинский политик Мустафа Баргути.