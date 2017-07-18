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Молитва мусульман на Храмовой горе закончилась столкновениями с полицией и МАГАВ

время публикации: 22:29 | последнее обновление: 22:46 блог версия для печати фото
Молитва мусульман на Храмовой горе закончилась столкновениями с полицией и МАГАВ

18 июля после окончания вечерней молитвы на Храмовой горе десятки мусульман вступили в противостояние с сотрудниками сил безопасности.

Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что силы безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, после чего участники беспорядков покинули стены Старого города через Львиные ворота.

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