Молитва мусульман на Храмовой горе закончилась столкновениями с полицией и МАГАВ

18 июля после окончания вечерней молитвы на Храмовой горе десятки мусульман вступили в противостояние с сотрудниками сил безопасности.

Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что силы безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, после чего участники беспорядков покинули стены Старого города через Львиные ворота.