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В Израиле

После реставрации открылось Сергиево подворье в центре Иерусалима

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 21:16 блог версия для печати фото
После реставрации открылось Сергиево подворье в центре Иерусалима

Во вторник, 18 июля, после реставрационных работ, продолжавшихся пять лет, состоялось торжественное открытие Сергиево подворья, расположенного в самом центре Иерусалима.

Израильский сайт NEWS1 напоминает, что недавно правительство России передало здание, находящееся рядом с Русским подворьем, Имперскому православному палестинскому обществу (ИППО), основанному 1862 году.

Сергиево (Сергиевское) подворье - двухэтажная каменная постройка конца XIX века с внутренним двором и угловой башней. В здании находятся воскресная школа, музей, библиотека и гостиница для паломников.

РИА Новости напоминает, что Сергиево подворье было построено в 1886-1889 годах по проекту иерусалимского архитектора Георгия Франгиа на средства ИППО и его учредителя, великого князя Сергея Александровича Романова. На него же тогда по бюрократическим причинам записали постройку. Из-за этого она, в отличие от многих других объектов российской собственности на Святой земле, не досталась СССР после образования Израиля и, находясь под управлением органов опеки, избежало распродажи во времена Никиты Хрущева - печально знаменитой "апельсиновой сделки" 1964 года, когда Советский Союз обменял у Израиля на цитрусовые и текстиль более двух десятков дореволюционных построек и земельных наделов.

В российскую собственность подворье вернулось в декабре 2008 года.

На церемонии открытия здания после реставрации присутствовал нынешний глава ИППО, бывший премьер-министр России Сергей Степашин, израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, посол РФ в Израиле Александр Шеин.



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