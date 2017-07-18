Полиция сняла с дороги 20 автобусов "Кавим" из-за неисправностей

Дорожная полиция провела проверку автобусов компании "Супербус", по итогам которой сразу 20 из 38 проверенных автобусов были признаны негодными и сняты с дороги из-за наличия серьезных неисправностей.

Водители автобусов задержаны и допрашиваются в отделении дорожной полиции. В ближайшее время на допрос должны явиться руководящие сотрудники компании.

Компания "Кавим" обслуживает жителей Петах-Тиквы, долины Оно, Хадеры, Рамле, Лода, Модиина и Нетании. В автопарке компании более 1.100 автобусов.

Напомним, что месяц назад в ходе аналогичной проверки были сняты с трассы 18 из 24 проверенных автобусов компании "Супербус".