18 июля 2017 г.
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В Израиле

Полиция сняла с дороги 20 автобусов "Кавим" из-за неисправностей

время публикации: 13:50 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Полиция сняла с дороги 20 автобусов "Кавим" из-за неисправностей

Дорожная полиция провела проверку автобусов компании "Супербус", по итогам которой сразу 20 из 38 проверенных автобусов были признаны негодными и сняты с дороги из-за наличия серьезных неисправностей.

Водители автобусов задержаны и допрашиваются в отделении дорожной полиции. В ближайшее время на допрос должны явиться руководящие сотрудники компании.

Компания "Кавим" обслуживает жителей Петах-Тиквы, долины Оно, Хадеры, Рамле, Лода, Модиина и Нетании. В автопарке компании более 1.100 автобусов.

Напомним, что месяц назад в ходе аналогичной проверки были сняты с трассы 18 из 24 проверенных автобусов компании "Супербус".

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