18 июля 2017 г.
последняя новость: 11:37
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:37 Подозрение: жители Бат-Яма снимали деньги с помощью поддельных кредитных карточек
11:27 На Храмовой горе задержан израильтянин
10:36 Умерла 12-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в Западной Галилее
10:32 В районе Шхема разбился израильский беспилотник
10:08 Полиция проверяет автобусы компании "Кавим"
09:54 Криминальный авторитет Аси Абутбуль задержан по подозрению в убийстве, совершенном 18 лет назад
09:29 Учения ЦАХАЛа: в 10:05 в восточной Галилее прозвучит сирена
09:17 Обсуждение законопроекта о еврейском характере государства начнется за два дня до ухода Кнессета на каникулы
08:41 В Яффо молодой мужчина упал с мотоцикла
08:28 В Хадере молодой мужчина получил огнестрельные ранения
В Израиле

Полиция проверяет автобусы компании "Кавим"

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:08 блог версия для печати фото
Полиция проверяет автобусы компании "Кавим"
Полиция проверяет автобусы компании "Кавим"
Полиция проверяет автобусы компании "Кавим"

Во вторник, 18 июля, полиция проводит проверку автобусов транспортной компании "Кавим" в Эльаде в связи с подозрением на нарушение мер безопасности.

Автобусы забрали на стоянку возле города, и десятки полицейских проверяют их.

12 июля прошлого года профсоюз компании "Кавим" объявил о трудовом конфликте.

Профсоюзные лидеры обвинили руководство компании в нарушении условий коллективного соглашения с водителями, нарушении трудового законодательства при организации ночных смен, а также протестовали против насилия со стороны пассажиров.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 июля 2016 г.
В транспортной компании "Кавим" объявлено состояние трудового конфликта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2014 г.
Прекращена забастовка в транспортной компании "Кавим"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2014 г.
Водители компании "Кавим" объявили забастовку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июня 2014 г.
Забастовка в "Кавим": водители провели демонстрацию в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 июня 2014 г.
Забастовочные санкции в компании "Кавим", нарушен график движения автобусов







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017