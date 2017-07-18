Полиция проверяет автобусы компании "Кавим"

Во вторник, 18 июля, полиция проводит проверку автобусов транспортной компании "Кавим" в Эльаде в связи с подозрением на нарушение мер безопасности.

Автобусы забрали на стоянку возле города, и десятки полицейских проверяют их.

12 июля прошлого года профсоюз компании "Кавим" объявил о трудовом конфликте.

Профсоюзные лидеры обвинили руководство компании в нарушении условий коллективного соглашения с водителями, нарушении трудового законодательства при организации ночных смен, а также протестовали против насилия со стороны пассажиров.