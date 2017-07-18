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Подозрение: жители Бат-Яма снимали деньги с помощью поддельных кредитных карточек

время публикации: 11:37 | последнее обновление: 11:37 блог версия для печати фото
Подозрение: жители Бат-Яма снимали деньги с помощью поддельных кредитных карточек

В понедельник, 17 июля, полиция задержала двоих жителей Бат-Яма, 38 и 43 лет, по подозрению в том, что они снимали деньги с помощью поддельных кредитных карточек, передает пресс-служба полиции.

Задержание было произведено после заявления от кредитной компании, которая сообщила о снятии денег в Холоне с помощью поддельных кредиток.

Полицейский патруль, находившийся в том районе, обнаружил автомобиль подозреваемых, а возле него были найдены более 10 поддельных кредитных карточек с секретными кодами.

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