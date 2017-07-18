Минпрос будет выдавать негосударственным школам и детским садам лицензии на пять лет

Со следующего учебного года министерство просвещения вводит новые правила выдачи лицензий негосударственным школам и детским садам, признанным ведомством. Эти учебные заведения будут получать лицензии сроком на пять лет. До настоящего времени им приходилось обновлять разрешения каждый год, сообщает минпрос во вторник, 18 июля.

Новые правила призваны облегчить бюрократические процедуры для владельцев образовательных учреждений, которым ежегодно приходилось заполнять многочисленные бланки для получения лицензии. Было немало случаев, когда школы и детские сады не успевали получить разрешение до начала учебного года и из-за этого лишались финансирования.

В министерстве просвещения также рассчитывают на то, что теперь эти учебные заведения смогут лучше сосредоточиться на педагогических и финансовых вопросах, а также гарантировать стабильное трудоустройство для преподавателей.

Новые правила также будут поощрять владельцев учебных заведений лучше следить за состоянием зданий, где они размещаются.