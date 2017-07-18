После теракта на Храмовой горе в Магаре происходят столкновения между друзами и мусульманами

После теракта на Храмовой горе в деревне Магар не прекращаются столкновения между друзами и мусульманами. В ночь на субботу в одну из мечетей была брошена шумовая граната, в понедельник обстреляна из автомата еще одна мечеть, пишет сайт Walla News.

Полиция усилила патрулирование города, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Дежурят патрульные автомобили полиции и возле здания муниципалитета.

Во вторник, 18 июля, глава местного совета Зиад Дагаш провел в мэрии экстренное заседание, посвященное сложившейся ситуации.

Один из полицейских, погибших в результате теракта на Храмовой горе 14 июля, родился и вырос в Магаре. Но друзскую общину потрясла не только гибель прапорщика Хаиля Сатауи, но и тот факт, что мусульманка, жительница деревни, опубликовала в Facebook текст в поддержку террористов. В друзской общине считают, что подобные высказывания является подстрекательством к террору.

Автор скандального "поста" заявляет, что в ее адрес поступают угрозы, и обещает подать жалобу в полицию.

Walla News пишет, что городская администрации и старейшины друзской, мусульманской и христианской общин опасаются повторения беспорядков, которые вспыхнули в деревне в феврале 2005 года и продолжались три месяца. Их спровоцировал араб-христианин, который выложил в интернет фотографии нескольких обнаженных девушек, заявив, что "распутницы" - друзки. За три месяца беспорядков пострадали десятки человек, были сожжены несколько магазинов и машин.