18 июля 2017 г.
последняя новость: 18:36
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:36 В водном парке "Ямит 2000" толпа мужчин атаковала спасателей и охранников
18:23 Суд распорядился взять под стражу предпринимательницу Инбаль Ор
17:50 После теракта на Храмовой горе в Магаре происходят столкновения между друзами и мусульманами
16:59 Эхуд Ольмерт был задержан на паспортном контроле аэропорта Бен-Гурион
16:06 В районе Ришон ле-Циона рядом с шоссе Аялон горит кустарник
15:44 Компания ThyssenKrupp не нашла признаков коррупции в сделке по продаже подлодок Израилю
15:36 Скандал вокруг усыновления детей: депутат от "Ликуда" отказался голосовать вместе с коалицией
15:20 Представлены рекомендации по сокращению школьных каникул, профсоюзы грозят забастовкой
15:16 Дело о коррупции в "Безек": проведен обыск в офисах "Халаль Тикшорет"
14:43 Автомобильный теракт в окрестностях Хеврона, двое солдат ранены
В Израиле

После теракта на Храмовой горе в Магаре происходят столкновения между друзами и мусульманами

время публикации: 17:50 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
После теракта на Храмовой горе в Магаре происходят столкновения между друзами и мусульманами

После теракта на Храмовой горе в деревне Магар не прекращаются столкновения между друзами и мусульманами. В ночь на субботу в одну из мечетей была брошена шумовая граната, в понедельник обстреляна из автомата еще одна мечеть, пишет сайт Walla News.

Полиция усилила патрулирование города, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Дежурят патрульные автомобили полиции и возле здания муниципалитета.

Во вторник, 18 июля, глава местного совета Зиад Дагаш провел в мэрии экстренное заседание, посвященное сложившейся ситуации.

Один из полицейских, погибших в результате теракта на Храмовой горе 14 июля, родился и вырос в Магаре. Но друзскую общину потрясла не только гибель прапорщика Хаиля Сатауи, но и тот факт, что мусульманка, жительница деревни, опубликовала в Facebook текст в поддержку террористов. В друзской общине считают, что подобные высказывания является подстрекательством к террору.

Автор скандального "поста" заявляет, что в ее адрес поступают угрозы, и обещает подать жалобу в полицию.

Walla News пишет, что городская администрации и старейшины друзской, мусульманской и христианской общин опасаются повторения беспорядков, которые вспыхнули в деревне в феврале 2005 года и продолжались три месяца. Их спровоцировал араб-христианин, который выложил в интернет фотографии нескольких обнаженных девушек, заявив, что "распутницы" - друзки. За три месяца беспорядков пострадали десятки человек, были сожжены несколько магазинов и машин.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Прошли похороны сотрудника МАГАВ Хаиля Сатауи, погибшего в теракте на Храмовой горе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Опубликованы имена полицейских, убитых террористами в Иерусалиме







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017