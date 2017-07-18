Кризис "Адасы": родители больных детей начали акцию протеста возле резиденции Нетаниягу

Во вторник, 18 июля, родители детей, которые были госпитализированы в отделение онкогематологии в больницек "Адаса Эйн Керем", начали бессрочную акцию протеста возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По заявлению родителей, они намерены находиться возле резиденции премьер-министра до тех пор, пока не будет найдено решение кризиса в "Адасе". Напомним, кризис возник в связи с тем, что в марте из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Уволившиеся врачи добиваются того, чтобы им позволили перейти работать в больницу "Шаарей Цедек". При этом там должно быть открыто отделение онкогематологии. Министр здравоохранения Яаков Лицман не дает на это разрешение.

Как сообщал Calcalist, государство и министерство здравоохранения заявили, что не возражают, если двое или трое из уволившихся врачей до конца года перейдут на работу в онкогематологическую поликлинику при больнице "Шаарей цедек". Однако врачи отказались от этого предложения.