Скандал вокруг усыновления детей: депутат от "Ликуда" отказался голосовать вместе с коалицией

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Амир Охана уведомил главу парламентской коалиции Давида Битана, что не будет подчиняться коалиционной дисциплине до тех пор, пока не изменится позиция государства по проблеме усыновления детей однополыми партнерами. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В своем блоге на Facebook Амир Охана, первый открытый гей в правой партии, оставил пространную запись, посвященную своему решению. Он написал, что до сих пор шел на компромиссы и в рамках коалиционной дисциплины поддерживал законопроекты, с которыми не всегда был согласен. Это делалось также для того, чтобы иметь возможность решать проблемы ЛГБТ-общины, которые можно решить в данный момент. Например, ему удалось добиться от министров обороны (предыдущего и нынешнего) обещания, что ЦАХАЛ будет относиться к однополым партнерам солдат так же, как к супругам, состоящим в браке. Ему удалось добиться выделения дополнительного бюджета для помощи гомосексуальной молодежи. Депутат пишет, что молодые люди, осознавшие свою гомосексуальность, должна знать, что и у них есть будущее, они смогут завести семью, они имеют право на счастье. По словам парламентария, ответ, переданный государством в БАГАЦ, стал для него пересечением красной черты, за которой компромисс невозможен.

Свой пост Амир Охана проиллюстрировал семейной фотографией, на которой он запечатлен вместе со своим супругом, Алоном Хададом и двумя маленькими детьми.

Во вторник, 18 июля, министр социального обеспечения Хаим Кац обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить время для подготовки профессионального заключения по вопросу об усыновлении детей однополыми парами. В обращении министра Хаима Каца отмечается, что его просьба продиктована желанием предоставить профессиональным инстанциям возможность "заново изучить ситуацию и вынести заключение, опирающееся на комплекс доводов и оценок".

16 июля государство уведомило БАГАЦ о своей позиции по вопросу усыновления детей. В документе говорилось, что министерства юстиции и соцобеспечения отныне не возражают против усыновления детей парами, живущими в гражданском браке (имеющими статус "ядуим бэ-цибур"), при условии, что они ведут совместное хозяйство не менее трех лет.

Вместе с тем, государство уведомило БАГАЦ, что оно возражает против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением.

Этот ответ был дан в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Ответ государства вызвал негативную реакцию со стороны правозащитных организаций и многих СМИ, которые, среди прочего, требовали у минюста и министерства соцобеспечения предъявить результаты исследований, которые бы подтверждали, что дети, усыновленные однополыми парами, имеют "дополнительные трудности".

В ответ на многочисленные запросы журналистов из канцелярии министра соцобеспечения Хаима Каца 17 июля сообщили журналистам, что формулировки, переданные в БАГАЦ, были "неудачными".

18 июля на фоне разразившегося скандала и под давлением СМИ и различных общественных организаций, министр социального обеспечения объявил, что отношение министерства к данному вопросу будет пересмотрено.