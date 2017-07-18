Эхуд Ольмерт был задержан на паспортном контроле аэропорта Бен-Гурион

По информации 10-го канала ИТВ, во вторник, 18 июля, на паспортном контроле в международном аэропорту Бен-Гурион был задержан бывший глава правительства Эхуд Ольмерт.

По информации этого источника, причиной задержания Эхуда Ольмерта стало то, что в компьютерах пограничной и иммиграционной службы не было пометки о том, что с экс-главы правительства уже снят запрет на выезд заграницу.

Запрет на выезд за границу, а также другие ограничения, наложенные на бывшего главу правительства комиссией по условно-досрочному освобождению, были сняты президентским указом о помиловании.

10-й канал ИТВ сообщил, что после нескольких часов, проведенных в офисе МВД в здании аэропорта, Эхуд Ольмерт вылетел за границу.

2 июля Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы, в которой провел 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".