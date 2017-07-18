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Прогноз погоды на 18 июля: солнечно и жарко

время публикации: 05:50 | последнее обновление: 05:50 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 18 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 июля, температура воздуха будет немного ниже, чем вчера, но выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 28-43. В Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 21-34, на побережье Мертвого моря – 29-41, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 23-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду жара немного спадет. В четверг температура опустится до среднесезонной. В пятницу ожидается небольшое повышение температуры.

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Вторник, 18 июля 2017 г.
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