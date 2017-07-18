В отделении полиции в Тель-Авиве покончил с собой бездомный мужчина

Вскоре после задержания полицейскими 38-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства, покончил с собой в отделении полиции.

Согласно информации, распространенной пресс-службой правоохранительных органов, мужчина, пристававший к прохожим, был задержан в районе пляжа Фришман. Мужчина был пьян. Во время задержания он оказал активное сопротивление, и поэтому полицейские были вынуждены надеть на него наручники и оковы.

Пресс-служба полиции уточняет, что в отделении полиции мужчина был помещен в камеру ожидания, оставаясь скованным. Спустя короткое время задержанный предпринял попытку самоубийства. Мужчине была вызвана "скорая". Однако фельдшеры МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Расследованием обстоятельств смерти бездомного занимается отдел минюста по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими(МАХАШ).