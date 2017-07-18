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В Израиле

Глава криминального клана Рико Ширази приговорен к 9 годам тюрьмы

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:05 блог версия для печати фото
Рико Ширази

Во вторник, 18 июля, окружной суд в Тель-Авиве приговорил к тюремному заключение сроком на 9 лет главу криминального клана Рико Ширази. Приговор был вынесен в рамках сделки со следствием по "делу 512", сообщает корреспондент сайта NRG Ярон Дорон.

Как поясняет автор, в действительности суд добавил Ширази еще три года к сроку, который криминальный авторитет уж отбывает по другому делу. Ширази сможет выйти из тюрьмы в 2024 году. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел то, что в 2016 году подсудимый пережил трагедию в связи с убийством его сына Шая Ширази.

В начале июня криминальный авторитет пошел на сделку с прокуратурой Тель-авивского округа, в рамках которой он был признан виновным в попытке ликвидировать лидера преступной группировки Аси Абутбуля в Чехии в 2004 году, а также в оказании помощи в убийстве Гая Йехезкиэля в Германии в 2003 году.

С 2013 года Ширази отбывает наказание за шантаж, мошенничество и налоговые преступления. В 2015 году он был арестован по "делу 512", в рамках которого были задержаны десятки других влиятельных преступников.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2015 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 мая 2015 г.
"Дело 512": глава преступного клана был задержан в аэропорту имени Бен-Гуриона
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2015 г.
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