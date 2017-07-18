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В Израиле

Массовая драка со стрельбой в Кафр-Каре: погибла 60-летняя женщина, двое раненых

время публикации: 03:01 | последнее обновление: 03:06 блог версия для печати фото
Массовая драка со стрельбой в Кафр-Каре: погибла 60-летняя женщина, двое раненых

В результате стрельбы в арабском населенном пункте Кафр-Кара, расположенном в Хайфском округе, между Хадерой и Умм эль-Фахмом, погибла женщина в возрасте примерно 60 лет, еще два человека получили ранения.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 17 июля. Огонь был открыт во время массовой драки между представителями двух местных кланов.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "А-Эмек" в Афуле. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжелое, другого – как средней степени тяжести.

Полиция ведет расследование инцидента. Информация о задержании подозреваемых в стрельбе не поступала.

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