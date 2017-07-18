Учения ЦАХАЛа: в 10:05 в восточной Галилее прозвучит сирена

Во вторник, 18 июля, ЦАХАЛ проводит испытания предупредительных систем в районе восточной части Галилее.

Учения пройдут в региональных советах Маром а-Галиль, Верхняя Гилилея, Мевоот-Хермон, Нижняя Галилея, Эмек а-Ярден, Мисгав, Туба-Зангария, Буэйна-Нуджейдат, Туран, Рош-Пина, Мигдаль, Явниэль и Кинерет. Сигнал тревоги будет слышен также в Цфате и Тверии.

В пресс-службе ЦАХАЛа отмечают, что сирена прозвучит на местных радиостанциях. В случае ракетного обстрела прозвучит дополнительный сигнал тревоги.