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Учения ЦАХАЛа: в 10:05 в восточной Галилее прозвучит сирена

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Учения ЦАХАЛа: в 10:05 в восточной части Галилеи прозвучит сирена

Во вторник, 18 июля, ЦАХАЛ проводит испытания предупредительных систем в районе восточной части Галилее.

Учения пройдут в региональных советах Маром а-Галиль, Верхняя Гилилея, Мевоот-Хермон, Нижняя Галилея, Эмек а-Ярден, Мисгав, Туба-Зангария, Буэйна-Нуджейдат, Туран, Рош-Пина, Мигдаль, Явниэль и Кинерет. Сигнал тревоги будет слышен также в Цфате и Тверии.

В пресс-службе ЦАХАЛа отмечают, что сирена прозвучит на местных радиостанциях. В случае ракетного обстрела прозвучит дополнительный сигнал тревоги.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
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