Компания ThyssenKrupp не нашла признаков коррупции в сделке по продаже подлодок Израилю

Немецкая компания ThyssenKrupp сообщила во вторник, 18 июля, что она не обнаружила признаков коррупции в сделке по продаже подводных лодок Израилю.

В заявлении компании сказано, что недавно завершилось внутреннее расследование. Однако ThyssenKrupp была ограничена тем, что она не могла провести собственную проверку в Израиле.

Ранее правительство Германии отложило церемонию подписания протокола о намерениях по покупке Израилем трех подводных лодок, которая должна была состояться на следующей неделе.

Посол Израиля в Германии Яаков Адас получил уведомление, что подписание соглашения перенесено на неопределенный срок в связи с идущим в Израиле расследованием подозрений на коррупцию.