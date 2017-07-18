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В Израиле

Представлены рекомендации по сокращению школьных каникул, профсоюзы грозят забастовкой

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Представлены рекомендации по сокращению школьных каникул, профсоюзы грозят забастовкой

Во вторник, 18 июля, подкомиссия, изучавшая вопрос о сокращении школьных каникул, представила свои рекомендации образовательной комиссии Кнессета.

Подкомиссия порекомендовала сократить летние каникулы до шести недель и перенести начало учебного года с 1 сентября на первое число еврейского месяца элуль. Подкомиссия рекомендует также отменить каникулы в праздник Лаг ба-Омер и на следующий день после праздников Пурим и Шавуот.

В то же время, подкомиссия рекомендует ввести пять "длинных" выходных в год, когда в школах не будет занятий по пятницам, "связать" каникулами Йом Кипур и Суккот, а также выплатить родителям компенсацию за некоторые дни.

Парламентарии рекомендовали также распространить проект "школы летних каникул" на пасхальные и ханукальные каникулы.

Согласно рекомендациям комиссии, учебный год в школах для детей с особыми потребностями продлится до последней декады еврейского месяца ав. Депутаты рекомендуют принять закон, обеспечивающий страховку учителям и воспитателям, приходящим в учебные заведения, в период подготовки к новому учебному году.

Прямая стоимость проекта оценивается в 900 миллионов шекелей. По утверждению авторов проекта, почти такую же сумму экономика Израиля сэкономит благодаря отмене выходных дней.

Глава подкомиссии депутат Кнессета Одед Форер ("Наш дом Израиль") призвал министров просвещения и финансов начать переговоры с профсоюзами учителей о реализации этого предложения. Подкомиссия предлагает вводить изменения в силу постепенно, и завершить реализацию программы 1.9.2019 года (в том году это и первое число еврейского месяца элуль).

Рекомендации получили поддержку со стороны министра экономики Эли Коэна ("Кулану") и главы родительского форума городов Израиля Паза Коэна.

Как и следовало ожидать, профсоюз учителей Израиля резко раскритиковал рекомендации комиссии и пригрозил парализовать начало учебного года. "Профсоюз учителей ведет переговоры с министерством просвещения, а не с Кнессетом, - заявила глава профсоюза Яффа Бен-Давид. Она добавила: "Единственная реальная возможность – это расширение проекта "школы летних каникул". Любой другой проект неприемлем для нас, а попытка навязать нам что-либо, угрожая принятием закона, натолкнется на забастовку всей образовательной системы – от детских садов до старших классов. Мы развяжем борьбу, подобной которой государство еще не знало".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2017 г.
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Вторник, 18 июля 2017 г.
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