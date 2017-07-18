В водном парке "Ямит 2000" толпа мужчин атаковала спасателей и охранников

В водный парк "Ямит 2000" в Холоне была вызвана полиция после того, как десятки отдыхавших там мужчин атаковали спасателей и охранников.

Пресс-служба полиции сообщила, что более десятка молодых мужчин мешали другим отдыхающим. Когда спасатели и охранники попытались навести порядок, они были атакованы отдыхающими.

Сайт Ynet опубликовал видео, на котором запечатлена массовая драка в "Ямит 2000". На видео можно увидеть, как группа мужчин окружила спасателей. Мужчины выкрикивают ругательства и угрозы в адрес работников парка, бросают в них стулья.

Пресс-служба полиции сообщила о задержании 17-летнего жителя Офакима, одного из участников беспорядков. Он подозревается в оказании сопротивления сотрудникам полиции.

Отметим, что во вторник, 18 июля, "Ямит 2000" был открыт только для мужчин. Большинство посетителей парка составляли религиозные евреи.

По сведениям редакции NEWSru.co.il, 18 июля в "Ямит 2000" полицией также был задержан подозреваемый в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.