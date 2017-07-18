Обсуждение законопроекта о еврейском характере государства начнется за два дня до ухода Кнессета на каникулы

Специальная комиссия Кнессета, созданная для выработки окончательной редакции законопроекта о еврейском характере государства, соберется на первое заседание не раньше 24 июля.

Как стало известно NEWSru.co.il, в этом заседании намерен принять участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Отметим, что заседание состоится на последней неделе летней сессии Кнессета 20 созыва, и обсуждение законопроекта на пленарном заседании состоится не раньше октября, когда Кнессет вернется с каникул.

10 июля стало известно о том, что сформирована специальная комиссия, которая подготовит законопроект к голосованию на пленарном заседании. В состав комиссии входят 10 депутатов от коалиции и шесть от оппозиции. После длительных дискуссий было решено, что комиссию возглавит депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд"). После того, как комиссия была сформирована премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что законопроект будет утвержден в первом чтении еще до окончания летней сессии. 10 мая на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был одобрен законопроект, определяющий государство Израиль как государство еврейского народа ("хок леом").

Законопроект определяет Израиль, как еврейское и демократическое государство. Согласно тексту законопроекта, столицей Израиля является Иерусалим, а официальным языком – иврит. В свою очередь, арабский язык получит особый статус. В законопроекте отмечается, что Израиль является национальным домом еврейского народа, который обладает исключительным правом на национальное самоопределение в Израиле.

Речь идет о частном законопроекте, представленном депутатом Кнессета Ави Дихтером ("Ликуд").