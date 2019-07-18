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В Израиле

Одна из древнейших в мире: в Рахате обнаружена мечеть, которой 1.200 лет

время публикации: 11:55 | последнее обновление: 12:20 блог версия для печати фото
Одна из древнейших в мире: в Рахате обнаружена мечеть, которой 1.200 лет
Одна из древнейших в мире: в Рахате обнаружена мечеть, которой 1.200 лет
Одна из древнейших в мире: в Рахате обнаружена мечеть, которой 1.200 лет

В ходе археологических раскопок, которые проводило Управление древностей при помощи местных жителей в Рахате к северу от Беэр-Шевы, были обнаружены руины одной из древнейших в мире сельских мечетей, известных науке. Она была возведена 1.200 лет назад.

"Сельские мечети периода раннего ислама встречаются крайне редко, к северу от Беэр-Шевы их еще не находили. Нам известны большие мечети этого периода – в Мекке и Иерусалиме, а здесь обнаружен древний молельный дом, куда приходили местные крестьяне", – говорят руководители раскопок Шахар Цур и Джон Зелигман.

Прямоугольная мечеть не имела крыши и была ориентирована на юг – в сторону Мекки. Археологи также обнаружили руины крестьянского хозяйства, существовавшего в поздневизантийский период (в VI – начале VII века н.э.), а также деревушку, возникшую после 636 года, когда Землю Израиля захватили арабы.

В этой деревушке раскопаны разделенные на комнаты жилые дома, кладовые, кухонные помещения, печи для хлеба. "Подобные поселения – признак сельскохозяйственного района, существовавшего здесь в древности. Земля здесь плодородная, а ручьи с водой были в изобилии", – говорят археологи.

"Мечеть, обнаруженная между Беэр-Шевой и Ашкелоном, свидетельствует о культурных и религиозных переменах в жизни местного населения при переходе от византийского к арабскому владычеству. Мечеть и деревушка рядом с ней могут многое поведать об этом бурном периоде", – отмечает профессор Гидеон Авни.

"Согласно историческим источникам, после арабского завоевания халифат наградил высших сановников земельными наделами. Среди тех, кто получил такой надел, был и Амр ибн аль-Ас, покоривший Эрец-Исраэль и Сирию. Дальнейшие раскопки, возможно, прольют новый свет на историю арабского завоевания", – добавляет ученый.



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