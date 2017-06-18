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В Израиле

Состоялись похороны пограничницы Адас Малки, убитой террористом

время публикации: 06:49 | последнее обновление: 07:19 блог версия для печати фото
Адас Малка
На похоронах Адас Малки. Ашдод, 18 июня 2017 года
На похоронах Адас Малки. Ашдод, 18 июня 2017 года
ВСЕ ФОТО

В ночь на воскресенье, 18 июня, на военном кладбище в Ашдоде состоялись похороны прапорщика пограничной полиции (МАГАВ) Адас Малки, убитой террористом около Шхемских ворот в Иерусалиме.

На церемонии, начавшейся в 0:30, присутствовали тысячи людей, в том числе политики и представители командования пограничной службы и полиции. На похоронах выступили министр внутренней безопасности Гилад Эрдан и генеральный инспектор полиции Рони Альшейх.

По просьбе семьи, церемония не освещалась средствами массовой информации.

Накануне похорон командир пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майор Яаков Шабтай посетил семью Адас Малка, проживающую в поселке Эзер в региональном совете Беэр-Тувия.

В воскресенье израильские газеты публикуют рассказы друзей и близких Адас Малки, которые говорят о ней, как о девушке, считавшей своим долгом служить родине и обеспечивать безопасность граждан. С детства Адас увлекалась спортом, она участвовала в совместной футбольной игре подростков из Израиля и Палестинской автономии.

По окончании школы Адас Малка была призвана в боевые части ЦАХАЛа. Она проходила срочную службу в ВМС ЦАХАЛа, однако через семь месяцев после призыва Адас добилась перевода в МАГАВ, а после завершения срочной службы 15 месяцев назад подписала контракт о сверхсрочной.

Когда 3 февраля 2016 года около Шхемских ворот террористами была убита 19-летняя пограничница Адар Коэн, Адас написала, что считает погибшую героиней, которая должна стать примером мужества для всех, кто служит в пограничной охране.

Сослуживцы говорят, что Адас Малка была "старшей сестрой" для девушек, служивших в пограничной полиции в Иерусалиме. Она никого не боялась и всегда стремилась быть в первых рядах, говорят те, кто служил вместе с ней.

Теракт был совершен 16 июня, около 19:40, в Иерусалиме, на улице султана Сулеймана. По уточненным данным, в этом нападении участвовали три террориста, которые открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. Двое нападавших были застрелены на месте. Но один сумел скрыться и добежал до Шхемских ворот, где напал сзади на сотрудницу пограничной полиции Адас Малку и нанес ей несколько ударов ножом. Бойцы МАГАВ открыли огонь по нападавшему, в результате чего он был уничтожен.

Адас Малка была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

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