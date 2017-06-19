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В Израиле

Житель Ришон ле-Циона обвиняется в серийных поджогах

время публикации: 18 июня 2017 г., 16:35 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 16:35 блог версия для печати фото
Житель Ришон ле-Циона обвиняется в серийных поджогах

В окружной суд Лода подано обвинительное заключение против 31-летнего жителя Ришон ле-Циона, задержанного полиции по подозрению в причастности к серии поджогов в городе.

Следствию удалось доказать причастность мужчины как минимум к семи пожарам, которые произошли в городе в мае. Ущерб, причиненный его действиями, оценивается в миллион шекелей.

В ходе расследования мужчина рассказал, что первый поджог совершил, когда его приятель не выразил ему соболезнования по поводу смерти матери. По словам подозреваемого, он был расстроен и взбешен таким отношением человека, которого считал своим близким другом. Однако причину остальных поджогов объяснить подозреваемый не смог.

Полиция также обратилась в суд с просьбой продлить срок задержания поджигателя до завершения судебного процесса.

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