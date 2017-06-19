Раскрыто дело об исчезновении 19-летней женщины: ее родственники обвиняются в убийстве

В воскресенье, 18 июня, полиция сообщила о раскрытии дела об исчезновении 19-летней жительницы Лакии Ханан аль-Бахири. После долгих поисков ее тело было обнаружено недалеко от дома ее дяди.

В этот же день в суд Беэр-Шевы было передано обвинительное заключение против трех близких родственников Ханан.

В материалах дела, которые цитирует сайт Walla News, говорится: после того, как Ханан развелась с мужем, ее дядя, 41-летний Юнес аль-Бахири потребовал, чтобы она отдала деньги, которые были уплачены за нее в качестве "калыма". Ханан сообщила дяде, что она собирается у знакомого взять в долг сумму, необходимую для того, чтобы возместить "калым". Кроме того, девушка сообщила, что планирует найти работу.

Близким родственникам ее поведение показалось легкомысленным. Юнес аль-Бахири предупреждал Ханан, что "она может быть убита, если выйдет из дома". Девушка этих угроз не испугалась.

3 мая, около 22:00, Юнес аль-Бахири, его 21-летний сын Махмуд, и 25-летний Саджар аль-Бахири, также приходящийся девушке дядей, встретили Ханан, когда она возвращалась домой. Они затолкнули ее в свою машину, отвезли в безлюдное место, где убили. Тело они положили в железную бочку, облили бензином и подожгли. Затем останки привезли в поселок и закопали недалеко от дома Юнеса аль-Бахири.

В материалах дела отмечается, что убийство девушки было хорошо спланировано. Перед тем, как похитить девушку, преступники поменяли номерные знаки на своей машине. На дело они выехали без мобильных телефонов, чтобы их передвижение было невозможно отследить. Они также уничтожили мобильный телефон девушки. Кроме того, они продумали, как избавятся от тела родственницы.





