Еще один армейский внедорожник перевернулся возле Хеврона

Недалеко от поселения Адора, к северу от Хеврона, перевернулся армейский внедорожник типа Hummer. В результате аварии двое военнослужащих получили легкие травмы.

Военная полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

За последние сутки это второй случай, когда на пересеченной местности переворачивается армейский "хаммер". В субботу, 17 июня, возле кибуца Кисуфим, в результате подобной аварии погиб 20-летний сержант Юваль Мена из Гиватаима, и еще трое солдат получили травмы. Командующий Южным военным округом генерал-майор Эяль Замир сформировал специальную комиссию для расследования аварии. Кроме того, расследование проводит военная полиция.

Юваль Мена будет похоронен 18 июня на военном кладбище в Кирьят-Шауле в 18:30.